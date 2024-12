Lapresse.it - Governo, Meloni: “Noi siamo concreti, sinistra ideologica”

La premier Giorgiarivendica la concretezza dell’esecutivo da lei guidato rispondendo a chi li accusa di portare avanti provvedimenti lontani dai bisogni reali. “Un giorno sì e l’altro anche veniamo accusati dalladi essere ideologici, di portare avanti provvedimenti lontani dal mondo e dalla realtà. A me pare esattamente il contrario”, ha dichiarato la presidente del Consiglio in videocollegamento con l’assemblea di Noi moderati.“A me pare che l’ideologia, i pregiudizi, gli schemi obsoleti siano di stanza da qualche altra parte. A noi invece piace approfondire le questioni, anche quelle più spinose, anche quelle all’apparenza troppo difficili da affrontare, anche quelle dalle quali in passato gli altri sono scappati, valutare le opzioni possibili e tentare di scegliere quella che è più efficace o che si ritiene la più efficace.