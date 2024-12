Cultweb.it - Festival di Sanremo 2025, i Jalisse al ventottesimo “no” festeggiano su Instagram

Leggi su Cultweb.it

Ci hanno sperato anche quest’anno. Ma inon sono nell’elenco dei Big che parteciperanno aldie che Carlo Conti ha declamato al Tg1 delle 13.30. Ma siccome il duo formato da Alessandra Drusian e Fabio Ricci non manca di ironia ha voluto festeggiare suilrifiuto incassato nella loro storia, dai tempi della loro vittoria nel 1997 con Fiumi di parole. Un exploit che i cantanti, coppia anche nella vita, non si è più ripetuto. Visualizza questo post suUn post condiviso da(@official)Recentemente, iavevano annunciato nel programma di Caterina Balivo, La volta buona, di aver presentato due brani che non hanno incontrato il favore del direttore artistico. Lo scorso anno, ultima edizione deltargata Amadeus, Drusian e Ricci salirono comunque sul palco dell’Ariston per uno sketch con Fiorello.