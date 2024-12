Napolipiu.com - Buongiorno, domenica da brividi: il difensore del Napoli ritrova il suo Torino

Ilazzurroaffronterà per la prima volta il club dove è cresciuto: dal settore giovanile alla fascia di capitano, storia di un legame speciale.Sarà unadiversa per Alessandro. Ildeltornerà per la prima volta all’Olimpico Grandeda avversario, dopo quasi vent’anni vissuti in granata. Una data, quella del 1° dicembre 2024, cerchiata in rosso sul calendario sin dall’uscita del programma della Serie A.Una storia d’amore iniziata nel 2007, quando, all’età di 8 anni, entra nel settore giovanile del, coronando il sogno di ogni bambino tifoso granata. Un percorso che l’ha portato dalla Primavera alla prima squadra, con l’esordio in Serie A nell’aprile 2018 contro il Crotone. Dopo le esperienze in prestito al Carpi e al Trapani, il ritorno e la consacrazione: 109 presenze, la fascia da capitano e la chiamata in Nazionale.