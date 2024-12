Iodonna.it - Alla Casa del cinema di Roma, dall'11 al 13 dicembre un viaggio tra tecnologia, proiezioni e masterclass sul futuro del cinema

, 28 nov. (askanews) – La quinta edizione di “Heroes” si terràdeldi’11 al 13con il tema “The perfect show”: l’impatto delle nuove tecnologie sulla natura artigianale dele della serialità italiana e internazionale. Real time Production, Virtual set, Transmedialità e Intelligenza artificiale al servizio della produzione e della comunicazione di film e serie live action e d’animazione. “Heroes” è il “festival delle maestranze” che celebra artisti e professionisti dele della serialità “di genere” horror, fantasy, sci-fi, thriller, action e cross-over che prima e dentro il film lavoranocostruzione della magia e della messa in scena del racconto per la sala, la tv e i broadcaster online. Quattroin anteprima, 4 grandi ospiti internazionali, 2 concorsi per cortometraggi, 12, 5 premi e 2 celebration costituiscono la proposta dell’edizione 2024 della kermesse.