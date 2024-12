.com - A Portofino si promuove il Mezzogiorno tra eccellenze e sinergie

(GENOVA) (ITALPRESS) – “L’Economia del Sud: Sviluppo, Opportunità e Sfide” è il titolo del convegno tenutosi al Teatro comunale di, organizzato da FederTerziario, Servizinnova e FondItalia.“La scelta dicome location per questo convegno di rilevanza nazionale non è casuale. Si intende infatti amplificare la visibilità dell’evento e sottolineare la necessità diuna profonda integrazione tra lo sviluppo del Sud Italia e quello delle altre regioni del paese. Solo attraverso questa sinergia sarà possibile realizzare uno sviluppo autentico e sostenibile nel lungo termine”, afferma Savino Magno, direttore e coordinatore dell’evento e uno degli ideatori dell’iniziativa.A fornire la prospettiva delle potenzialità delsono i numeri positivi, evidenziati a luglio dallo Svimez, che sottolineano come la crescita del PIL meridionale nel 2023, addirittura superiore alle altre macroaree italiane, s’inserisce in un quinquennio, iniziato nel 2019, che complessivamente ha visto il prodotto interno lordo delsuperare la media nazionale (+3,7% contro +3,5%).