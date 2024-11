Lettera43.it - Sondaggi politici: scende il gradimento per il governo e la premier Meloni, balzo in avanti del Pd

Leggi su Lettera43.it

Nell’ultimoo Ipsos, pubblicato dal Corriere della Sera, cala ilper laGiorgiae il suo. A un mese di distanza dall’ultima rilevazione l’indice di apprezzamento dell’esecutivo perde infatti ben 3 punti, toccando quota 42: il punto più basso dall’insediamento. Stesso ‘ribasso’ per la presidente del Consiglio, in calo a 43. Anche in questo caso è il punto più basso da settembre del 2022. Nella classifica deldei leader Giuseppe Conte perde ben quattro punti rispetto a ottobre e si colloca a 24,5 punti, allontanandosi da Elly Schlein stabile al 29.Giuseppe Conte (Getty Images).Sale Fratelli d’Italia,indel Partito democraticoPer quanto riguarda le intenzioni di voto Fratelli d’Italia sale 27,7 per cento (+0,9).indel Partito democratico, che si porta al 22,6 per cento (+1,5).