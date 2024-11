Snowboard Coppa del Mondo Big Air 24 25 | Matteoli conquista l’accesso in finale a Pechino

Leggi su Sportface.it

Prosegue l’ottimo inizio di stagione di Ian, cheinnel secondo big air stagionale delladel2024-2025 di. Giunto quarto nella tappa inaugurale di Chur, il classe ’05 di Torino ha siglato il secondo miglior punteggio della sua run eliminatoria con 167.25 (sesto score assoluto), riuscendo quindi a piazzarsi tra i cinque che superavano il turno. Nulla da fare per Nicola Liviero (102.75) e Loris Framarin (130.25), che non entrano nelladi domani. Conci saranno Wenlong Yang, Yiming Su, Hiroto Ogiwara, Taiga Hasegawa, Chris Corning, Sam Vermaat, Ryoma Kimata, Ovyind Kirkhus e Clemens Millauer. Non c’erano invece azzurre nelle qualificazioni femminili, dove il miglior punteggio delle eliminatorie l’ha ottenuto la nipponica Kokomo Murase con 178.