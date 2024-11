Liberoquotidiano.it - Sinistra europea scandalosa: banchi vuoti. Di cosa si parlava mentre disertavano l'aula

L'completamente deserta, una distesa di seggiole vuote: suidellasono sedute appena in quattro. Strasburgo, la “plenaria” (per modo di dire) sulla risoluzione di condanna alla sistematica repressione che subiscono le donne iraniane è uno schiaffo in pieno volto. Alla memoria di Mahsa Amini, tanto per cominciare, odi Nika Shakarami o di Armita Geravand odi Aida Rostami odi Ahou Daryaei, la ragazza che è letteralmente rimasta in mutande, per protesta contro il regime, neanche un mese fa, sulla scalinata dell'università di Teheran. Ma è una vergogna, quella fotografia dell'europarlamento spopolato che manco certi borghi di montagna, per l'intero Occidente. Che qui, a Milano, a Roma, a Parigi, a Berlino, riempie le piazze contro i femminicidi e, poi, non si presenta neanche quando a commetterli è la furia di Stato legalizzata dagli ayatollah.