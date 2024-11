Lanazione.it - Sanità, la Toscana tra le migliori regioni in Italia. Giani: “5 milioni di euro per ridurre le liste d’attesa”

Firenze, 30 novembre 2024 – Lasi conferma una delleinper la. È quanto emerge dai primi dati del Sistema di Garanzia 2023 per l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA). Insieme alla, sul podio delleni, ci sono anche Veneto ed Emilia-Romagna. Bene anche Piemonte, Marche e Umbria, mentre rispetto all'anno precedente la Lombardia scende all'ottavo posto (e potrebbe quindi uscire dalla cinquina cui spetta una quota premiale). Male Sicilia, Calabria e Valle d'Aosta. I numeri, ancora provvisori, sono stati mostrati dal direttore generale della Programmazione sanitaria Americo Cicchetti in anteprima al Forum Risk Management di Arezzo, raccolti da Quotidiano. Rapporto Agenas, le pagelle delle Asl toscane. Chi fa meglio e chi peggio: la classifica Il presidente della regioneEugenioesprime soddisfazione per il risultato ottenuto sui suoi canali social: “Lanon si ferma – scrive il governatore –.