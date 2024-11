Lanazione.it - ’Maschere e ombre’ fuori da Ranza. La mostra dei detenuti-fotografi

Leggi su Lanazione.it

Si legge. Si traduce in ventuno scatti della primadi’professionali’ deidie Volterra esposti in sala di cultura fino a domani. Volti e maschere al maschile, usciti per la prima voltadalle sale di posa del corso dia dalla casa di reclusione ae dal ’Maschio’ di Volterra. A illustrare questi volti in posa fra ombre e maschere un giovane custode-detenuto-semilibero Pietro (nome di fantasia) calabrese 25 anni, oramai agli sgoccioli della pena dopo 15 anni, già in cerca di lavoro da giardiniere, con l’assessora Daniela Morbis, con delega fra l’altro al sociale, famiglia, alle politiche giovanili per questo evento con il contributo del comune su progetto ’Libe’ dell’associazione ’Spazio Libero’ didel corso dia professionale del 2023.