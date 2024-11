Liberoquotidiano.it - L'Unione europea lo ha compreso: le politiche green si sono rivelate un fallimento

Se un marziano planasse con la sua navicella spaziale in Europa, fra Bruxelles e Strasburgo, ed osservasse con attenzione quel che accade nei palazzi del potere continentale, rimarrebbe sconvolto. Molto di più di quando non lo fosse il suo predecessore che, partorito dalla penna di Ennio Flaiano, era invece atterrato a Roma tanti anni fa. Una confusione come quella che è andata in scena in questi mesi in Europa e che è approdata al varo di una commissione debole nei numeri si era forse vista solo storicamente nella tarda Bisanzio. Degno coronamento politico di una architettura istituzionale altrettanto e ancor più bizantina, creatasi per successive aggiunte e sovrapposizioni nel corso degli anni. Si dirà: è la democrazia, che deve tener conto della complessità del reale e non può sciogliere i nodi con un taglio netto come fanno le autocrazie! La spiegazione non regge: sia perché quel mastodontico mostro messo su che chiamiamo Ue soffre di un deficit democratico non irrilevante, sia perché anche nelle democrazie la complessità sociale si può legare alla chiarezza del potere e delle scelte