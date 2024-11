Oasport.it - LIVE Ding Liren-Gukesh, Mondiale scacchi 2024 in DIRETTA: lotta intrigante alla ventesima mossa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABIANCO:; NERO:12:13 A questo punto bisogna fare una considerazione sulle valutazioni dei motoristici, che qui accordano ancora una generale parità ai due con leggerissimo vantaggio del Nero (nell’ordine di 0,2, cioè il quasi nulla). Queste non tengono realmente conto della tensione esistente sullaera, molto evidente peraltro, perché in ballo ci sono il Nero che sta utilizzando pressione sul lato di Re con inclusa anche la possibilità, prima o poi, di attivare il Cavallo in b6, e il Bianco che ha a disposizione la colonna aperta e controllata dTorre.12:11se ne torna indietro col Cavallo. 21. Cgf3, un po’ passiva, anche se sensata.12:10 Lato curioso: in tutte e tre le occasioni in cui ha avuto il Bianco,ha sempre giocato, prima o poi, la spinta di pedone in g4.