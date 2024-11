Iodonna.it - La incontriamo a Roma, prima del red carpet della Mostra del Cinema, dove ha presentato il suo ultimo progetto. Prima del teatro e delle feste. Colorate dal trucco di una grande maison di beauté

Fotinì Peluso, classe 1999, David di Donatello come attrice rivelazione del 2023, è un’anima magnetica. Libera dai cliché, sicura di sé. Nella serie Netflix Tutto Chiede Salvezza ha conquistato la Gen Z, ma il suo talento ha già avuto parti ne Il Colibrì, dalnzo Premio Strega 2020 con Pierfrancesco Favino, e in Dieci minuti, con Margherita Buy, regia di Maria Sole Tognazzi. La, durante ladelFotinì hail suoin arrivo, il film Mani nude, regia di Mauro Mancini. Ci prepariamo insieme per il red, occasione perfetta per brillare, in ante, con ildi unadi. Nel backstage di iO Donna con Fotinì Peluso X Leggi anche › Una giornata beauty con Valentina Bellè › Una giornata beauty con Valentina Marzullo Una giornata beauty con Fotinì Peluso e Chanel BeautyOre 7«Ho origini greche, ecco il perché del mio nome: significa “luminosa”.