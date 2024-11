Lanazione.it - La BC Servizi inizia il girone di ritorno al Palasport Estra

Arezzo, 30 novembre 2024 – La BCildialDomenica alle 18 gli amaranto ospiteranno la Mens Sana Siena Sfida di cartello Domenica 1 Dicembre con la BCArezzo che ospiterà alle 18 alla Mens Sana Note di Siena, arbitri dell'incontro saranno i Sigg. Zanzarella di Rapolano Terme (SI) e Pampaloni di Terrnauova Bracciolini (AR). Dopo l'ottimo campionato scorso la Mens Sana ha confermato gran parte del blocco che aveva conteso la promozione al Costone Siena fino a Gara 5 di Finale PlayOff, partendo da coach Betti in panchina e dai fari Prosek (17,4 punti di media) e Tognazzi (15,3) in campo. Gli arrivi di Belli e Pucci da Castelfiorentino e di Ragusa e Neri hanno dato ancora maggiore esperienza ed ampliato le rotazioni della formazione biancoverde che come da solida tradizione sarà seguita anche ad Arezzo da un nutrito numero di sostenitori.