Ilrestodelcarlino.it - Dalla Goggia a Marquez e Bagnaia. I campioni dello sport per Luca

Il grande cuore del mondo dei motori batte anche perGualandi. E non è la prima volta che il pilota imolese di cross, che dopo un grave incidente in pista nel gennaio del 2007 ha riportato una lesione al midollo spinale nella zona cervicale tanto da rimanere tetraplegico, stringe la mano tesa in arrivo daidelle due ruote motorizzate e non solo. L’obiettivo? Acquistare una carrozzina verticalizzante, la Permobil M Corpus Vs, in grado di rimettere in piedi il giovane in completa autonomia senza dover ricorrere a congegni meccanici poco pratici per chi lo assiste. Ma l’unico vero problema è l’elevato costo del dispositivo: 35mila euro. Così le grandi stellehanno donato molti cimeli per una straordinaria pesca di beneficenza che si terrà oggi a Milano in collaborazione con le associazioni Ciapa la Moto e Riders4Riders Onlus.