Calcio dilettanti Sette anticipi | c’è Boretto-Vezzano

In Promozione oggi match tra due squadre vive: il confronto tra(ore 15) nel girone A, infatti, vedrà di fronte due compagini che arrivano da una vittoria. Ilha 18 punti e vincendo aggancerebbe per una notte la zona playoff; i gialloblù, invece, ne hanno 20 e col successo raggiungerebbero addirittura il 3° posto momentaneo. Arbitrerà Stefano Martini di Ravenna. Non è l’unico anticipo di oggi: ce ne sono altri sei. Due in Prima: nel girone B lo Juventus Club di Parma (19) è terzo e ospiterà a Fognano (sempre alle 15) l’Atletico Bibbiano Canossa che non perde dal 27 ottobre. Arbitro: Gabriele Calderoni di Lugo di Romagna. Nel girone C sfida in montagna: a Castelnovo Monti l’Atletic Progetto Montagna (4) riceverà gli Original Celtic Bhoys (7). Match tra le ultime due della classe: fischietto affidato a Francesco Storti di Parma, e si inizia alle 15.