Buongiorno solo cinque falli da inizio campionato

Alessandrocontinua a sorprendere. Stando ai dati, ha compiuto. Il direttore di Cronache di Spogliatoio Emanuele Corazzi ha intervistato il difensore del Napoli, ed ha raccontato le sue impressioni sul ragazzo ed un interessante retroscena. Di seguito le sue dichiarazioni.“ha una voglia di migliorarsi clamorosa”Così Corazzi: “Ho trovato un ragazzo con una voglia di migliorarsi clamorosa. Vi faccio un esempio: mi ha confidato che, quando giocava nel Toro, e fu squalificato all’ultima giornata, rosicò. Da allora, ha lavorato su questo aspetto tanto che oggi ha fatto 5(5!) da. Si è messo a guardare video dei grandi difensori. Di più: prima di ogni partita non studiail suo avversario, ma guarda come riceve palla, come lo servono i compagni, per capire come mettersi con i piedi, con le braccia.