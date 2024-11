Anteprima24.it - “Aspettando Natale”, la beneficenza si rinnova alla Parrocchia Sant’Alfonso

Tempo di lettura: < 1 minutoLa magia delbussa alle porte dellaMaria Dei Liguori Avellino. E’ in programma per la giornata di domani (1 dicembre) l’evento ““. Evento voluto fortemente dal Comitato Festa. Un dono per i più piccoli del Quartiere San Tommaso ma soprattutto per mettere al centro la.“Ci sarà una grossa attenzione non solo per i bambini del quartiere ma anche quelli piu’ sfortunati del Madagascar – afferma la consigliere, Jessica Tomasetta – In questo appuntamenti, i più piccoli potranno fare la foto con Babboinsieme alle diverse scenografie, scrivere la letterina, senza dimenticare la merenda con Babbo. Il tutto in maniera gratuita”. “Ci sarà anche uno spazio dedicato agli adulti – conclude Grazie all’aiuto di altri gruppi, artigiani del posto avremo anche i mercatini di”.