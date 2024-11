Gamberorosso.it - "Adoro i degustazione ma nessuno vuole un menu di 12 portate ogni giorno". La confessione del direttore della 50 Best Restaurant

maundi 12» dice William Drew,dei contenuti di The World 50commentando l'elenco 50 migliori ristoranti del Latino America. Una classifica che vede al primo posto Don Julio di Pablo Riviero, una famosissima griglieria di Buenos Aires. Grandi carni, grandi vini, ottima ospitalità: «È apparentemente semplice, malo fa meglio».Pablo RiveraChe sia davvero finita l'era dei ristoranti d'autore? Che sia giunto il momento di portare al centroscena il cliente e non lo chef con la sua personalità? A leggere la classifica non si direbbe, piuttosto sembra ne sia caduto il diktat. E se anche la guida Michelin da qualche parte del mondo pare lasciarsi andare a una ristorazione meno formale e fuori dai codici con cui si è soliti identificarla (al punto da poter definire uno stile Michelin), la 50- decisamente più vocata alla creatività - non ama briglie ma si lascia sempre più sedurre dalla personalità, comunque si esprima.