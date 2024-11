Iodonna.it - Una legge pensata per tutelare la salute mentale dei più giovani. Ma genitori e ricercatori si dividono: meglio vietare o educare?

Canberra, 28 nov. (askanews) – Social network vietati ai minori di 16 anni. Il Parlamento australiano ha approvato laproposta dal governo del premier Anthony Albanese che ha più volte parlato di potenziali pericoli per lada un loro uso eccessivo. L’Australia diventa il primo Paese al mondo a imporre provvedimenti così restrittivi sul tema, a fronte di una giungla normativa, anche in Ue, dove ognuno può decidere in autonomia sull’età minima richiesta per accedere alle piattaforme, che però non deve essere mai sotto i 13 anni; ma mancano i controlli. Adolescenti e social: come proteggere i ragazzi dagli effetti del ‘negativity bias’ guarda le foto Leggi anche › Social vietati sotto i 16 anni e stretta sui baby influencer: che cosa prevede il nuovo ddl Facebook, Instagram, TikTok e Snapchat dovranno adottare adesso misure specifiche per impedire agli adolescenti australiani di avere un loro account e implementare i sistemi di verifica.