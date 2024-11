Anteprima24.it - Rissa davanti al Cineforum Fatima, tre studenti in ospedale

Tempo di lettura: < 1 minutoÈ stato necessario il ricorso alle cure dei sanitari dell’azienda ospedaliera San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona per tre dei cinquecoinvolti in una maxiavvenuta questa mattinaallain via Madonna dia Pastena. I protagonisti dellasono cinquedell’istituto Nautico che si trovavano nei pressi della struttura per assistere ad uno spettacolo con tutta la scuola. Non si conoscono i motivi del litigio. Uno dei ragazzi coinvolti ha tirato fuori un tirapugni. Si tratta di uno studente di origini siriane che è riuscito poi ad allontanarsi in compagnia del fratello. Sono in corso indagini da parte della polizia. Gliferiti non hanno riportato gravi lesioni e si trovano al pronto soccorso dell’in compagnia dei docenti.