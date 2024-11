Quotidiano.net - Miliardi a film e Bonus 110. Per ora briciole all’editoria. Pressing sul governo Meloni

Roma, 29 novembre 2024 - Oltre un miliardo e 60 milioni, nella legge di bilancio di quest’anno, per sostenere il cinema e gli spettacoli dal vivo. Secondo le ultime stime, dal suo varo, nel 2017 ad oggi, il cosiddetto ‘tax credit’ è costato circa 3,5. Senza contare, poi, l’emorragia del super110% per l’edilizia: 123di euro che hanno creato un vero e proprio buco nei conti dello Stato. Eppure, per un settore strategico per la vita democratica e la qualità dell’informazione offerta ai cittadini, come quello dell’editoria, sono state stanziate solo “”. La Cabina di regia sul Pnrr presieduta dal presidente del Consiglio, Giorgia, a Palazzo Chigi, Roma, 29 novembre 2024. ANSA/ UFFICIO STAMPA PALAZZO CHIGI/ FILIPPO ATTILI +++ ANSA PROVIDES ACCESS TO THIS HANDOUT PHOTO TO BE USED SOLELY TO ILLUSTRATE NEWS REPORTING OR COMMENTARY ON THE FACTS OR EVENTS DEPICTED IN THIS IMAGE; NO ARCHIVING; NO LICENSING +++ NPK +++ Nella legge di Bilancio in discussione in Parlamento, gli interventi a sostegno del settore all’inizio non erano nemmeno previsti.