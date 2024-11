Formiche.net - Lotta all’antimicrobico-resistenza. L’Italia guida la cooperazione globale da Bari

La due giorni sul contrasto(Amr) si è conclusa oggi a, segnando un momento cruciale per il coordinamentosu una delle sfide più urgenti della sanità pubblica., nel ruolo di presidente del G7, ha ribadito il suo impegno per affrontare questa minaccia che trascende i confini nazionali. L’evento si inserisce in continuità con gli obiettivi ambiziosi fissati durante il G7 Salute di Ancona, confermando il ruolo del Gruppo come attore di rilievo per la prevenzione e la gestione delle emergenze sanitarie globali.IL FONDO PER I FARMACI INNOVATIVI“Con le misure in Legge di bilancio 2025 il governo intende destinare fino a cento milioni di euro del Fondo per farmaci innovativi per lo sviluppo di agenti antimicrobici per infezioni da germi multi-resistenti”, ha dichiarato il sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato, inaugurando la sessione plenaria “Antimicrobico-: la strada da seguire”.