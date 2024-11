Lettera43.it - L’intelligence britannica: «La Russia conduce campagna folle di sabotaggi in Europa»

Leggi su Lettera43.it

Secondo Richard Moore, capo dell’MI6 britannico, lasta portando avanti una «incredibilmente sconsiderata» diin, utilizzando anche le minacce nucleari per scoraggiare il sostegno all’Ucraina. Gli attacchi russi, dice, includono disinformazione, hackeraggi, interferenze elettorali. Iriguarderebbero anche alcuni attacchi incendiari, come quelli avvenuti in magazzini di Dhl in Inghilterra e Germania, e in un magazzino di Ikea in Lituania. Le autorità lituane stanno indagando anche su eventuali responsabilità russe dietro all’incidente dell’aereo di Dhl, precipitato vicino all’aeroporto di Vilnius il 25 novembre. In vista dell’insediamento di Donald Trump a gennaio, il capo dell’MI6 ha voluto richiamare gli alleati occidentali a continuare a sostenere l’Ucraina: «Se Putin vincesse, la Cina peserebbe le implicazioni, la Corea del Nord sarebbe incoraggiata e l’Iran diventerebbe ancora più pericoloso».