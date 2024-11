Panorama.it - La Polonia è stanca della guerra

Leggi su Panorama.it

«La? La paghiamo solo noi, ma è una sceneggiata di Zelensky: una roba di plastica». Wojtek parla bene italiano; con la sua Nissan porta su e giù dall’aeroporto Chopin al centro chi arriva a Varsavia. «Ho vissuto più di dieci anni in Italia: prima in Calabria poi a Milano. Ora gli italiani fanno il viaggio inverso: vengono a Varsavia a cercare lavoro, gli faccio da guida. Anche ai pensionati. Gli italiani qua sono ricchi, i nostri vecchi non arrivano a 360 euro al mese». Scorrono di là dal finestrino i palazzoni in stile sovietico, ci sono ancora le villette degli apparatchik, i funzionari del Partito comunista, che arrivavano da Mosca e qui l’odio anti-russo è antico come il trattato - era il 1795 - con cui Caterina II e l’asburgico Francesco si spartirono la. Ma ancora più forte è il sentimento di repulsione verso i tedeschi.