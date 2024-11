Oasport.it - Italia testa di serie al sorteggio delle qualificazioni mondiali: le possibili avversarie fascia per fascia

Venerdì 13 dicembre andrà in scena a Zurigo la cerimonia didei gironi di qualificazione della zona europea per i prossimidi calcio. L’, dopo aver saltato le ultime due edizioni della Coppa del Mondo, non può più sbagliare e proverà a staccare il pass per la rassegna iridata (in programma nel 2026 tra Canada, Messico e Stati Uniti) senza dover passare dagli spareggi.Gli Azzurri, avendo raggiunto i quarti di Nations League, sono stati inseriti in primaper iled eviteranno dunque sicuramente Francia, Spagna, Inghilterra, Portogallo, Paesi Bassi, Belgio, Germania, Croazia, Svizzera, Danimarca e Austria. Si preannuncia dunque un cammino un po’ più agevole almeno sulla carta per la banda di Luciano Spalletti, anche se non mancano alcune insidie dalle altre fasce.