Impianti sportivi. Via ai lavori a Scarlino Scalo

L’Amministrazione comunale ha consegnato ufficialmente il cantiere per idi riqualificazione deglidi. Un progetto atteso dalla cittadinanza che l’ente è riuscito a mettere in programma grazie all’aggiudicazione di un finanziamento della Regione Toscana pari a 337.500 euro ai quali si aggiungono 57.500 euro dal bilancio comunale. Non solo: l’Amministrazione investirà, sempre dalle casse proprie, altri 145mila euro per completare l’opera con la sistemazione dell’area sagre. La prima fase dell’intervento dal valore di 149.152,95 euro oltre Iva (per un totale di 181.966,60 euro), include la costruzione di un nuovo campo da padel scoperto, completo di zone di sicurezza laterali. La creazione di un percorso fitness attrezzato all’aperto, con fondo imbrecciato per l’attivazione motoria generale.