Gaeta.it - Gli italiani chiedono trasparenza: il 91% vuole etichettatura d’origine per i cibi

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter La questione dell’degli alimenti ha preso piede in Italia, in particolare grazie a un recente rapporto di Coldiretti e Censis. La maggioranza deglireclama maggiori informazioni sui prodotti che acquista, desiderando avere chiarezza riguardo alla provenienza di ogni ingrediente. Questo fenomeno è emerso con forza durante il recente Forum Internazionale dell’Agricoltura e dell’Alimentazione, che si è svolto a Villa Miani a Roma, un evento organizzato in collaborazione con The European House-Ambrosetti.La cultura alimentare deglie l’importanza dell’origineLa crescente attenzione degliper la qualità degli alimenti si radica nella necessità di conoscere ciò che si consuma quotidianamente. Questo desiderio si traduce in una richiesta di, specialmente in un contesto in cui si nota una diffusione preoccupante dell’italian sounding, ossia l’uso di denominazioni e marchi che rimandano all’Italia, ma che non sono necessariamente di origine italiana.