Sport.quotidiano.net - Giro d'Italia 2025, l'UAE Team Emirates pronta a schierare Ayuso e Del Toro

Leggi su Sport.quotidiano.net

Roma, 29 novembre 2024 - Da un lato è tardi rispetto alla consueta tabella di marcia per conoscere il percorso deld', ma dall'altro è presto per enunciare le formazioni da. Eppure, in casa UAEsi pensa già a come provare a confermare il successo del 2024 firmato Tadej Pogacar molto probabilmente senza l'artefice dello stesso, a quanto pare orientato su Tour de France e Vuelta: le ultime idee conducono a un tandem tanto giovane quanto talentuoso composto da Juane Isaac Dele Delverso ild'? Le carte saranno scoperte a dicembre, quando di norma le squadre svelano le formazioni per i Grandi Giri. L'anomalia è proprio la Corsa Rosa, che quest'anno presenterà il proprio percorso solo a gennaio: forse ben prima, si vocifera il 23 dicembre, si potrebbe conoscere la sede della tanto chiacchierata Grande Partenza.