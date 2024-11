Iltempo.it - "Futuro? Ecco cosa faccio". Sangiuliano dribbla tutti alla festa di Fratelli d'Italia | GUARDA

L'ex ministro della Cultura Gennaroè arrivatoprovinciale did'a Giugliano, nel Napoletano, per presentare il suo libro su Donald Trump. "Ioil giornalista, sono qua per presentare il mio libro. Ci sono anche sindaci di amministrazioni di sinistra che mi hanno contattato, io sono a disposizione", ha detto l'ex direttore del Tg2 rispondendo ai cronisti che gli chiedevano dei prossimi impegni e se ci fosse spazio per un ritorno in politica. "Adesso ho velocemente lavorato a tre nuovi capitoli che ripercorrono la nuova vicenda di Trump, quella che va dal gennaio 2021 quando ci fu l'assalto a Capitol Hill fino ai giorni nostri enuova vittoria". "Nonostante l'onda d'urto a lui contraria, con grande caparbietà e determinazione è andato avanti", ha aggiuntoparlando del suo nuovo scritto sul presidente Usa.