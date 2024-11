Oasport.it - DIRETTA F1, GP Qatar 2024 LIVE: Ferrari cerca risposte nelle qualifiche Sprint

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuonasera amici di OA Sport e benvenuti alladelledel Gran Premio dela Lusail, il penultimo appuntamento del Mondialedi Formula 1.Si entra nel vivo in particolare per quanto riguarda la lotta al Mondiale costruttori:e McLaren sono separate da 24 punti con il Cavallino Rampante chedi recuperare qualcosa per giocarsi poi le ultime carte nell’ultima gara ad Abu Dhabi. Sulla carta non è un circuito che agevola particolarmente la Rossa, ma la prima sessione di prove libere dà speranza, visto il primo tempo di Charles Leclerc e il quarto di Carlos Sainz. La scuderia britannica parte comunque favorita in questo contesto rispetto a quella di Maranello.Giochi già decisi invece per quanto riguarda il Mondiale piloti che è stato conquistato con due gare d’anticipo per il quarto anno consecutivo da uno straordinario Max Verstappen che si è accontentato di precedere Lando Norris sul traguardo del GP di Las Vegas.