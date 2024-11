Metropolitanmagazine.it - Denny Mendez, chi è il nuovo compagno e parlamentare Gerolamo Cangiano

Gimmi, deputato casertano di Fratelli d’Italia, estanno insieme., detto “Gimmi”,della Repubblica, Deputato di FDI e docente e dottore di ricerca in diritto privato comparato, parla die racconta com’è nato il loro amore. In una lettera aperta sulle pagine di Gente scrive: “E’ stato un fulmine a ciel sereno”.Dopo mille indiscrezioni, la certezza. “Si, io e Gimmi ci stiamo frequentando. Lui è una persona stupenda, tutto è cominciato con un gioco di sguardi ed è proseguito in modo lento e serio – racconta-. Gimmi è presente, attento ed è anche un ottimo padre, il che ci rende più uniti visto che io ho una figlia ancora piccola”. “India Nayara non conosce ancora Gimmi – prosegue– Ci siamo presi del tempo per fare le cose bene, senza fretta e senza stare troppo sotto i riflettori, anzi.