Alaska Baby il nuovo viaggio di Cesare Cremonini | Un disco per aiutare gli altri a sognare – Il video

Leggi su Open.online

Ildisi intitolae segna il ritorno dell’ex Lunapop a due anni da La ragazza del futuro. Le tempistiche della nuovagrafia fast food allungano la percezione del tempo che passa tra une un altro, specie quando si tratta di un artista del calibro di, che non soffre l’assenza dalle scene, specie dopo un tour negli stadi, il suo primo quello del 2022, dallo strepitoso successo. Anzi, ne approfitta per rigenerare se stesso e la propria vena creativa e mai come inquesta rinascita è stata raccontata con dovizia di particolari, aprendo una finestra dentro il se stesso del presente attraverso 12 nuovi bellissimi brani. Nel 2025tornerà negli stadi, già venduti oltre mezzo milione di biglietti, a riprova del fatto che ormai possiamo considerare il cantautore bolognese uno dei più credibili narratori dei nostri tempi.