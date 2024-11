Superguidatv.it - Tempesta d’Amore, anticipazioni tedesche: le new entry della 21^ stagione

In vista dell’inizio21°diversi personaggi stanno facendo il loro ingresso al Fürstenhof, portando nuove avvincenti storie che animeranno le nuove puntate. Mentre in Italia stanno andando in onda gli episodi inediti19°, i nostri “cugini” tedeschi sono già in trepidazione per il debutto dell’annata numero 21 Sturm der Liebe. Tra le newsegnaliamo quattro personaggi che faranno il loro ingresso nel cast fisso e che che promettono di regalarci avvincenti storyline. Scopriamo insieme di chi si tratta.21°: due newal centro delle sceneTra i nuovi personaggi in arrivo nella serie tv tedesca troviamo Maxi Saalfeld e Henry Sydow. La prima è già arrivata nelle puntateda diversi giorni, mentre Henry si prepara a fare il suo ingresso tra qualche giorno.