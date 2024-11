Anteprima24.it - Sanità, da Consiglio Regionale Campania ok a PdL su disturbi dell’alimentazione

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 3 minuti”Ildella, riunitosi oggi, ha, approvato all’unanimità, con 38 voti favorevoli, la Proposta di legge ‘Disposizioni per la prevenzione e la cura deidella nutrizione e’. Una proposta di legge che ho sottoscritto e portato inincontrando il parere concorde anche di altri colleghi consiglieri che hanno firmato la proposta”. A renderlo noto il consigliereLuigi Abbate firmatario della proposta.‘‘La proposta di legge, – continua – è finalizzata a prevenire e curare idella nutrizione e, che rappresentano un problema dipubblica di crescente importanza per la loro progressiva diffusione soprattutto tra i giovani, con la, che registra un numero di 600 casi all’anno ed è in vetta delle regioni con più DNA diagnosticati, insieme con Calabria e Sardegna”“Per questo – ha proseguito – la proposta di legge mira all’adeguamento della rete dedicata ai DNA, completa in tutti i livelli di assistenza e distribuita in maniera omogenea sul territorio, con l’attivazione presso i Pronto Soccorso della Regione del ‘Percorso Lilla’, a promuovere l’attivazione di ulteriori interventi funzionali al riconoscimento e la presa in carico precoci dei soggetti affetti da DNA, tra cui la programmazione di attività di screening da effettuarsi in ambito scolastico, sportivo e di aggregazione giovanile con la collaborazione dei servizi sociali e dei servizi competenti delle Asl.