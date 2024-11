Quotidiano.net - Oggi è il Thanksgiving day, i saluti dalla Stazione Spaziale con il pranzo che fluttua. In viaggio 80 milioni di americani

Roma, 28 novembre 2024 - In tutti gli Stati Unitisi festeggia la festa più sentita il Giorno del Ringraziamento -day. Ma non tutti con piedi per terra, infatti arrivaInternazionale (Iss) il saluto degli astronauti, con tanto di cibo, forse tacchino liofilizzato, che galleggia durante il collegamento. "We have much to be thankful for" (Abbiamo molto di cui essere grati), hanno detto Suni Williams, Nick Hague, Butch Wilmore e Don Pettit, mentre il purè in polvere attraversava lo schermo. TOPSHOT - US President Joe Biden (L) reacts as he serves food at a "Friendsgiving" dinner in honor of the upcomingholiday with service members and their families at the Coast Guard Sector New York in Staten Island, New York, November 25, 2024. (Photo by SAUL LOEB / AFP) Sono 80gliinE il resto d'America si è spostato per raggiungere parenti e amici, un americano su quattro si è messo inutilizzando auto, aerei, treni e pullman, almeno 80stima l'American Automobile Association, la federazione nordamericana di club automobilistici.