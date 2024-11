Lanazione.it - Il "Coraggio e Avanti" alla rivelazione Tiberi

Il Premio "" organizzato dal Gruppo Amici del Ciclismo presieduto da Luca Limberti, ha festeggiato il ventennale nella sede del convento dei Padri Carmelitani, conosciuto come Centro Spirituale del Ciclismo e che ospita anche il Museo Filotex. La celebrazione della messa ha aperto il programma poi la festosa premiazione. Il premio "" a Antonio: "Sono contento della stagione 2024 con il quinto posto al Giro d’Italia e il primo posto nella classifica dei giovani. L’anno prossimo cercherò di migliorare il mio rendimento, preparandomi bene per la corsa rosa". Il premio Gastone Nencini all’ex corridore sovietico Andrei Tchmil, quello nel ricordo di Franco Ballerini a Silvio Martinello. Il premio "Ammiraglio D’Oro 2024" per Luca Guercilena, team manager della Lidl Trek, quello intitolato ad "Alfredo Martini Azzurri d’Italia" per Gianni Bugno e Claudio Chiappucci consegnato da Silvia e Milva, le due figlie del mitico Alfredo.