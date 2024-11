Lettera43.it - Europa League, dove vedere le partite di Lazio e Roma del 28 novembre

Quinta giornata diper. Le due squadre della capitale stanno vivendo una stagione diametralmente opposta sia in campionato sia a livello internazionale,l’una sta dominando la competizione e l’altra annaspa nelle ultime posizioni utili per passare il turno. Alle 18.45, in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su Now Tv, toccherà ai biancocelesti all’Olimpico contro i bulgari del Ludogorets per restare a punteggio pieno e mettere così una seria ipoteca sugli ottavi di finale senza passare per i playoff. Alle 21, sempre sulle stesse reti, Claudio Ranieri esordirà incon lasul difficile campo del Tottenham, settimo in classifica con nove punti. Tra le altredella giornata si segnalano anche Az-Galatasaray e Anderlecht-Porto. In diretta e in chiaro invece Real Sociedad-Ajax alle 21 su Tv8.