Calciomercato.it - Dalla Juve al Milan: l’accordo immediato gela Giuntoli

Leggi su Calciomercato.it

Possibile intesa a gennaio, ‘to’ed il club bianconero. Iltenta il colpaccio: l’indiscrezione e tutti i dettaglintus non hanno voluto correre rischi e nel big match di sabato si sono di fatto accontentate di un pareggio. Nel weekend di Serie A, però, hanno vinto tutte le rivali complicando ulteriormente la classifica, soprattutto quella dei rossoneri.Il’ lantus: possibile accordocon il Real Madrid. L’indiscrezione e tutti gli aggiornamenti di mercato (Foto LaPresse) – calciomercato.itIldi Fonseca non può più permettersi passi falsi in campionato e pianifica già anche il calciomercato invernale. La dirigenza è infatti al lavoro in vista delle prossime sessioni e nelle ultime ore è arrivata un’importante indiscrezione sul mercato in entrata.