Cina | maggior deserto del Paese completamente circondato da cintura verde

Urumqi, 28 nov – (Xinhua) – Ildi Taklimakan, noto come “Mare della Morte”, e’ statoda unache blocca la sabbia e si estende per 3.046 chilometri, hanno dichiarato le autorita’ locali della regione autonoma nord-occidentale cinese dello Xinjiang uiguro. Questa mattina, diverse specie di piante, tra cui Populus euphratica (piu’ comunemente noto come “pioppo del”), saxaoul e salice rosso, sono state piantate su terreni sabbiosi nella contea di Yutian, sul bordo meridionale del, segnando il completamento del tratto finale della, secondo l’ufficio regionale per le foreste e le praterie dello Xinjiang. Il Taklimakan si estende per 337.600 chilometri quadrati e la sua circonferenza misura 3.046 chilometri, rendendolo il piu’ grandeine il secondoin spostamento piu’ grande al mondo.