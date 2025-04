Universalmovies.it - Harry Potter | Il lungo casting sposta la serie al 2027

Illegato alla nuovaispirata ai romanzista rappresentando una sfida importante per HBO, a tal proposito l’emittente hato il lancio al.Ebbene si, i tanti fan del maghetto di Hogwarts dovranno aspettare un ulteriore anno prima di poter dare uno sguardo alla nuova. Nonostante non ci fosse certezza prima d’oggi sul lancio nel 2026, di fatto, l’emittente ha lasciato intendere che non sarà pronta prima del, con riprese fissate per fine 2025. A pesare sui tempi di produzione, sempre secondo fonti interne, l’estenuantemesso in atto per trovare i migliori attori possibili che possano essere impegnati per molti anni.Ma a quanto pare per i fan dinon ci sono solo cattive notizie. In un nuovo articolo di GameRadar, infatti, pare che ilin atto abbia prodotto due nuovi nomi, ossia quello dell’attore teatrale Luke Thallon e di Paul Whitehouse, tra l’altro quest’ultimo curiosamente presente del cast dei filmnel ruolo di “Sir Cadogan”.