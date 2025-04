Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-04-2025 ore 17:25

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellaper Mangoni di Sali sul raccordo anulare per l'incidente avvenuto in precedenza codin interna tra le uscite Trionfale e Salaria sempre interna con le tratti ma per traffico intenso dalla Nomentana all'appia situazione analoga in esterna cosa tratti dallaFiumicino alla diramazioneSud ora le consolari sulla Cassia file tra la Giustiniana e Tomba di Nerone nelle due direzioni file sulla Flaminia da via Tuscia al Raccordo Anulare in uscita Idem code sulla Nomentana dal raccordo la rotatoria per via Palombarese verso Mentana e fine ci spostiamo sulla via Appia per un incidente si sono formate code tra la rotonda per Albano e via Confini di Castel Gandolfo nei due sensi di marcia da Gina Pandolfo e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio dellahttps://storage.