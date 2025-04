Firenze gli allagamenti a Soffiano Ce li insegna anche la storia

Firenze, 14 aprile 2025 – Via Arnoldi, traversa di via di Soffiano a Firenze, protesta: continui allagamenti e fossetti che esondano a ogni acquazzone. A pagarne le spese, gli abitanti, con garage e seminterrati alluvionati, e tra questi pure gli affittuari degli appartamenti a canone calmierato. Senza nulla togliere al mutamento climatico, spesso evocato, la questione è che qui gli impaludamenti ci sono sempre stati, mentre via Arnoldi c’è da pochi lustri. D’altronde che i colli d’Oltrarno – Monte Oliveto, Bellosguardo e Marignolle – zampillino acqua da ogni vena della loro roccia non è una novità. E che quell’acqua per millenni sia stata tanto fonte di vita che di distruzione ce lo insegna la storia, persino la leggenda, come raccolto nel libro ‘Camminate fiorentine’ (Florence Art edizioni, 2025). Lanazione.it - Firenze, gli allagamenti a Soffiano? Ce li insegna anche la storia Leggi su Lanazione.it , 14 aprile 2025 – Via Arnoldi, traversa di via di, protesta: continuie fossetti che esondano a ogni acquazzone. A pagarne le spese, gli abitanti, con garage e seminterrati alluvionati, e tra questi pure gli affittuari degli appartamenti a canone calmierato. Senza nulla togliere al mutamento climatico, spesso evocato, la questione è che qui gli impaludamenti ci sono sempre stati, mentre via Arnoldi c’è da pochi lustri. D’altronde che i colli d’Oltrarno – Monte Oliveto, Bellosguardo e Marignolle – zampillino acqua da ogni vena della loro roccia non è una novità. E che quell’acqua per millenni sia stata tanto fonte di vita che di distruzione ce lola, persino la leggenda, come raccolto nel libro ‘Camminate fiorentine’ (Florence Art edizioni, 2025).

Allerta meteo in Toscana, bomba d'acqua a Firenze: in tre ore caduto il 75% delle piogge del mese. Il Comune: «Evento imprevisto e straordinario». Mercoledì allerta gialla. Allerta meteo in Toscana. A Firenze allagamenti e traffico in tilt. Problemi alla tramvia. Firenze allagata da una bomba d'acqua, si fermano anche i tram: strade sommerse, paura sulla FiPiLi. Bomba d’acqua a Firenze, le strade allagate: diventano fiumi. Traffico bloccato. Nubifragio, il lettore: "Il momento in cui mi si è allagata casa" \ VIDEO. Maltempo in Toscana, nubifragio a Firenze: strade allagate e disagi in diverse zone. Ne parlano su altre fonti

Segnala lanazione.it: Firenze, gli allagamenti a Soffiano? Ce li insegna anche la storia - Che le colline di Bellosguardo riversino copiosa acqua a valle non è una novità: qui c'era un lago, e c'è una fonte miracolosa che si fa risalire a San Francesco. Anche le monache dovettero lasciare l ...

Come scrive msn.com: Firenze, via Arnoldi in protesta: "Continuamente alluvionati" - Gli inquilini degli appartamenti ad affitto agevolati: "Viviamo con la paura, due volte in un mese". Il presidente di Quartiere Dormentoni: "Problema a monte" ...

Riporta msn.com: Bomba d’acqua su Firenze, allagamenti in tutta la città e traffico in tilt - Una bomba d'acqua si è abbattuta su Firenze ... Soffiano, con le strade invase dall'acqua e gli automobilisti rintanati nelle auto. Ancora in corso le verifiche per una stima dei danni ...