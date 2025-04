Tirrenia 40 indagati anche magistrati

magistrati,appartenenti a forze dell'ordine funzionari di prefetture sono indagati in un nuovo filone dell'inchiesta della procura di Genova sulla Tirrenia che ha portato al sequestro di 3 traghetti. Ipotizzato il reato di corruzione: i funzionari avrebbero viaggiato a bordo delle navi della compagnia gratis con carte 'gold' fornite dalla società. L'altro filone, quello che riguarda l'indagine sulle frodi in pubbliche forniture, ha portato al sequestro di 64 milioni di euro alla compagnia. Leggi su Servizitelevideo.rai.it 17.25 Una quarantina di persone,tra cui,appartenenti a forze dell'ordine funzionari di prefetture sonoin un nuovo filone dell'inchiesta della procura di Genova sullache ha portato al sequestro di 3 traghetti. Ipotizzato il reato di corruzione: i funzionari avrebbero viaggiato a bordo delle navi della compagnia gratis con carte 'gold' fornite dalla società. L'altro filone, quello che riguarda l'indagine sulle frodi in pubbliche forniture, ha portato al sequestro di 64 milioni di euro alla compagnia.

Tirrenia, biglietti gratis per magistrati, militari e funzionari: 40 indagati per corruzione

