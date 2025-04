Agi.it - Il comune di Bologna concede la cittadinanza onoraria a Ocalan

AGI - Ildiha concesso laal leader curdo Abdullah Öcalan. A ritirare la pergamena a Palazzo d'Accursio il nipote Ömer Öcalan. Dal 1999, per via della sua battaglia per i diritti e l'autodeterminazione del popolo curdo,è rinchiuso nel carcere turco di massima sicurezza di Imrali, condannato all'ergastolo, dal quale nonostante l'impossibilità di ricevere visite e avere contatti con l'esterno ha continuato la sua produzione politica e intellettuale attraverso testi tradotti in tutto il mondo. Nella delibera comunale si legge che laè stata conferita "per la sua opera di difesa dei diritti e dell'autodeterminazione del popolo curdo, che lo hanno reso un prigioniero politico, chiedendo ripetutamente in questi anni e anche recentemente la pace per la Turchia, la Siria e tutto il medio oriente attraverso una soluzione politica, secondo principi e ideali che rispecchiano i valori democratici della città di".