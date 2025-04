Firenze interruzione elettrica programmata a Torregalli Cosa succede

Firenze, 14 aprile 2025 – Nel corso del pomeriggio di giovedì 17 aprile, l'ospedale San Giovanni di Dio sarà soggetto a un'interruzione elettrica dovuta alla sostituzione del quadro elettrico del padiglione Vespucci. Dalle 14 fino alle 20 circa, si attiveranno i gruppi elettrogeni per fornire energia continua in modo autonomo. Le operazioni si svolgeranno in due fasi: una prima fase dalle 14 alle 18 e una seconda interruzione più breve di 30-40 minuti. Per garantire la sicurezza, la Direzione sanitaria di presidio ha pianificato misure organizzative dettagliate. Le ambulanze saranno instradate verso altri ospedali fiorentini, seguendo accordi predefiniti con i servizi di emergenza, assicurando la priorità alle emergenze cliniche. A causa della chiusura dell'impianto di riscaldamento, si prevede una lieve diminuzione delle attività chirurgiche programmate al mattino, con una sospensione totale di quelle elettive del pomeriggio.

