Come finisce il film Il tocco del male Anche il sacrificio più estremo non può fermare un male che persiste

Il tocco del male racconta la storia del detective John Hobbes, all'indagine su una serie di omicidi che sembrano imitare quelli di un serial killer recentemente giustiziato, Edgar Reese. Hobbes scopre che l'assassino era posseduto da Azazel, un demone che può trasferirsi da un corpo all'altro attraverso il contatto fisico. Cerca quindi di fermare l'essere demoniaco attirandolo in una capanna isolata e avvelenandosi, sperando che il demone, senza un corpo ospite nelle vicinanze, muoia con lui. Alla fine del tocco del male, il detective John Hobbes attira il demone Azazel in una capanna isolata, pianificando di suicidarsi dopo aver avvelenato sé stesso, lasciando Azazel senza un corpo ospite e quindi destinato a morire. Tuttavia, nonostante il sacrificio di Hobbes, Azazel riesce a sopravvivere trasferendosi nel corpo di un gatto nelle vicinanze, eludendo così la morte e continuando la sua esistenza maligna.

