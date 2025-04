Ncc Sloveni sospeso il sequestro

sequestro del 15/03/2025 delle carte di circolazione presso l’aeroporto di Fiumicino, nell’udienza del 11/04/2025 N.R.G. 3340 /25 Cron: 4562/25 sospende il sequestro e restituisce la carta di circolazione alla Società Slovena interessata“. Lo scrive Transnational Limousines Prevozi doo, Società di NCC slovena, che prosegue: “Come precedentemente accennato chi ha commesso un abuso non sono le Società Slovene ma chi impropriamente ha tolto la carta di circolazione ad una Società che crea occupazione e opera nella legalità molto di più di chi forte di autorizzazioni locali pensa di essere immune da qualsiasi controllo e qualsiasi regola”.Ncc Sloveni all’aeroporto, la replica dell’azienda: “Servizi pubblici regolarmente prenotati” Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Fiumicino, 14 aprile 2025 – Riceviamo e pubblichiamo“L’ Ufficio del Giudice di Pace di Civitavecchia in riferimento aldel 15/03/2025 delle carte di circolazione presso l’aeroporto di Fiumicino, nell’udienza del 11/04/2025 N.R.G. 3340 /25 Cron: 4562/25 sospende ile restituisce la carta di circolazione alla Società Slovena interessata“. Lo scrive Transnational Limousines Prevozi doo, Società di NCC slovena, che prosegue: “Come precedentemente accennato chi ha commesso un abuso non sono le Società Slovene ma chi impropriamente ha tolto la carta di circolazione ad una Società che crea occupazione e opera nella legalità molto di più di chi forte di autorizzazioni locali pensa di essere immune da qualsiasi controllo e qualsiasi regola”.Nccall’aeroporto, la replica dell’azienda: “Servizi pubblici regolarmente prenotati”

Ncc Sloveni, sospeso il sequestro. Ne parlano su altre fonti

terzobinario.it comunica: “Ncc sloveni regolari, unico vero sopruso le sanzioni ingiuste” - “Tutte le vetture NCC con targa slovena erogano servizi pubblici regolarmente prenotati che non sono né falsi, né abusivi né tantomeno illegali”. Lo scrive in una nota Antonio Toti, presidente della ...

Nota di ilfaroonline.it: Ncc sloveni tra Fiumicino e Roma: ecco cosa c’è dietro - Il caso degli Ncc sloveni nella Ztl romana diventa così emblematico di una doppia velocità normativa che favorisce chi aggira la legge, penalizzando chi la rispetta. Un’anomalia tutta romana ...

ilfaroonline.it riferisce: Ncc sloveni all’aeroporto, la replica dell’azienda: “Servizi pubblici regolarmente prenotati” - In merito alle recenti notizie di cronaca la Società di NCC slovena chiarisce: “Tali vetture sono in possesso di una valida autorizzazione” “Scrivo in qualità di Presidente della ...