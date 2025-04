Cinemaserietv.it - Le assaggiatrici, una storia vera ha ispirato il film di Silvio Soldini?

Il nuovodi, Le, porta sul grande schermo una vicenda poco nota ma profondamente toccante della Seconda Guerra Mondiale. La pellicola, uscita nelle sale italiane il 27 marzo 2025, è tratta dall’omonimo romanzo di Rosella Postorino, vincitore del Premio Campiello 2018, che a sua volta si ispira alladi Margot Wölk, una delle donne costrette ad assaggiare il cibo destinato a Hitler per verificarne l’eventuale avvelenamento.Il, come il romanzo di Rosella Postorino da cui è tratto, prende spunto da fatti realmente accaduti per costruire una narrazione di finzione che poggia su solide basi storiche. Il punto di partenza è la testimonianza di Margot Wölk, l’unica delledi Hitler sopravvissuta a raccontare la propria esperienza.Una foto dellaMargot Volk (Bz-Berlin)Durante la Seconda guerra mondiale, in una località della Prussia orientale, un gruppo di giovani donne fu costretto a mangiare ogni giorno i pasti destinati al Führer per verificarne la sicurezza: un’esistenza sospesa tra la fame e il terrore, tra la sopravvivenza e il rischio quotidiano di morire avvelenate.