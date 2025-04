Cinemaserietv.it - Katy Perry è andata nello spazio: i dettagli del viaggio su razzo di Blue Origin

Leggi su Cinemaserietv.it

Oggi la cantanteha ufficialmente aggiunto un nuovo capitolo alla sua carriera già straordinaria: èed è già tornata. Il 14 aprile, la popstar è stata protagonista di una missione storica a bordo delNew Shepard di, la compagnia fondata da Jeff Bezos. Il volo ha segnato un momento epocale nella storia dell’esplorazione spaziale, trattandosi della prima spedizione commerciale interamente femminile dai tempi della cosmonauta sovietica Valentina Tereshkova, nel 1963.BREAKING:ALL FEMALE Crew, just made it to space.Congrats to those on board:, Lauren Sánchez, Gayle King, Amanda Nguyen, Aisha Bowe and Kerianne Flynn. pic.twitter.com/nnhDwLmfzx— Brian Krassenstein (@krassenstein) April 14, 2025Insieme a lei hanno volato altre cinque donne: Lauren Sánchez, giornalista e compagna di Bezos; Gayle King, celebre conduttrice di CBS Mornings; Aisha Bowe, ex ingegnera NASA; Amanda Nguyen, attivista per i diritti civili ed ex consulente spaziale; e Kerianne Flynn, produttrice cinematografica e filantropa.